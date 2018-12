Ιστορική βραδιά για Λεικερς – Ξεπέρασε Τζόρνταν και Λεμπρόν ο Χάρντεν! videos

Βραδιά… ρεκόρ στο ΝΒΑ. Οι Λέικερς ήταν σαρωτικοί στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς (128-100) έχοντας σε μεγάλα κέφια τους Λεμπρόν Τζέιμς και Λόνζο Μπολ, που πέτυχαν triple-double.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Λόνζο Μπολ είχε 16 πόντους, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 5 κλεψίματα.

Οι δυο τους έγιναν μόλις το δεύτερο ζευγάρι συμπαικτών στην ιστορία των Λέικερς που σημείωσε triple double στο ίδιο παιχνίδι, μετά τους Μάτζικ Τζόνσον και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (από το 1982)!

Ο Τζέιμς Χάρντεν συνεχίζει το δικό του… σόου στο ΝΒΑ και βοήθησε τους Ρόκετς να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Μέμφις Γκρίζλις (105-97).

Ο “Μούσιας” “φόρτωσε” με 32 πόντους το αντίπαλο καλάθι (11/13 β, 9/14 σουτ, 3/7 τριπ), ενώ είχε 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο 29χρονος πέτυχε έτσι το 4ο σερί triple double της καριέρας του, σκοράροντας τουλάχιστον 30 πόντους.

Με την συγκεκριμένη επίδοση, ο Χάρντεν πέρασε στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, ξεπερνώντας τεράστιες μορφές του αθλήματος, όπως οι Μάικλ Τζόρνταν και Λεμπρόν Τζέιμς.

According to @EliasSports, James Harden recorded his 4th streak of 30-point triple-doubles, passing LeBron James and Michael Jordan for 3rd-most in NBA history. He trails Oscar Robertson (16) and Russell Westbrook (5). pic.twitter.com/J8WKZHwnWq

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 16, 2018