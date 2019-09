Ίβκοβιτς: Δήλωση… έπος για Τεόντοσιτς! «Είναι αργός επειδή έχει μεγάλα αρχ…α»

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς μίλησε σε Μέσο της Σερβίας και υπερασπίστηκε τον Μίλος Τεόντοσιτς, «καρφώνοντας» παράλληλα τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Κατά την περίοδο που ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό, ο Γιαννάκης είχε εκφράσει την άποψη πως ο Τεόντοσιτς ήταν αργός, με τον Ίβκοβιτς να βρίσκει την ευκαιρία και να… ρίχνει επική ατάκα!

«Ο Γιαννάκης δεν ήθελε να παίζει με τον Τεόντοσιτς επειδή είναι αργός στα πλάγια βήματα. Είπα στους προέδρους του Ολυμπιακού ότι ο Τεόντοσιτς είναι αργός στην πλάγια κίνηση, επειδή έχει μεγάλα αρχ…α και δυσκολεύεται να τα μεταφέρει από την μία πλευρά στην άλλη».

I will just leave this here@zlatnimomci pic.twitter.com/IjfmcFOPyP

