ΚΑΕ Ολυμπιακός: Οι προτάσεις των «ερυθρόλευκων» για την Basket League

Οι προτάσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός αφορούν τόσο στο σύστημα διεξαγωγής και (κυρίως) τη διαιτησία, αλλά και τα εμπορικά δικαιώματα και την εμπορική στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η διοργανώτρια.

ΝΕΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΓΚΑΣ

Αναφορικά με τον αγωνιστικό σχεδιασμό, παρουσιάζεται περιεκτικά το πλάνο για τη νέα μορφή του πρωταθλήματος. Αποτελεί μια πρώτη προκαταρκτική μελέτη η οποία μπορεί να διαμορφωθεί και να οριστικοποιηθεί μετά και από απόψεις και προτάσεις των ομάδων και των παραγόντων του πρωταθλήματος.

Θα υπάρχουν 3 αγωνιστικές φάσεις της Νέας Λίγκας. Α’ φάση, η Β’ φάση και τα Play offs. Κάθε φάση θα έχει αυτοτέλεια και αγωνιστικό ενδιαφέρον και η απόδοση της κάθε ομάδας θα αποτελεί προϋπόθεση για την επόμενη φάση.

– Το πρωτάθλημα θα ξεκινάει το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους με 16 ομάδες. Στις αρχές Ιουλίου θα πραγματοποιούνται η κλήρωση του πρωταθλήματος και η παρουσίαση του All Star Game της αγωνιστικής περιόδου που έρχεται, καθώς και όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

– Στην Α’ φάση οι ομάδες θα χωρίζονται σε 2 ομίλους των 8 ομάδων. Οι όμιλοι θα χωρίζονται με βάση την κατάταξη της προηγούμενης περιόδου, δηλαδή ο πρώτος θα πηγαίνει επικεφαλής στον έναν όμιλο και ο δεύτερος στον άλλο και μετά οι ομάδες θα χωρίζονται ανά μία σε κάθε όμιλο. θα διενεργούνται 14 αγωνιστικές σε 14 εβδομάδες καθώς θα παίζουν όλοι με όλους (σε κάθε όμιλο) 7 αγώνες εντός έδρας και 7 εκτός έδρας.

– Β’ Φάση: Μετά τους 14 αυτούς αγώνες, οι 4 πρώτοι του κάθε ομίλου θα δημιουργούν την φάση του TOP 8 (8 ομάδες, 4 πρώτοι από κάθε όμιλο) ενώ οι υπόλοιπες 8 ομάδες θα δημιουργούν τη φάση του LOW 8. Στον όμιλο του TOP 8 θα παίζουν όλοι με όλους σε ένα νέο πρωτάθλημα των 14 αγωνιστικών (7 εντός και 7 εκτός έδρας) και στην συνέχεια οι 4 πρώτοι θα πηγαίνουν στα τελικά Play Offs όπου εκεί θα παίζουν τα ζευγάρια 1-4 και 2-3 σε αγώνες best of 5, όπου θα βγαίνει το ζευγάρι του τελικού και ο τελικός πρωταθλητής καθώς και ο 3ος και 4ος (πάλι σε σειρά best of 5).

– Οι ομάδες του LOW 8 θα παίζουν το δικό τους πρωτάθλημα, όλοι εναντίων όλων, όπου μετά από 14 αγωνιστικές (7 εντός και 7 εκτός) οι 2 τελευταίοι θα υποβιβάζονται στην Α2 και οι υπόλοιποι θα κατατάσσονται στην τελική βαθμολογία με βάση την τελική τους θέση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με το νέο σύστημα πετυχαίνουμε:

1. Αλλάζει μετά από 28 χρόνια το αγωνιστικό σύστημα του πρωταθλήματος σε έναν νέο, πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό σύστημα.

2. Αυξάνονται οι κρίσιμοι αγώνες γενικά, αυτοί με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ανταγωνιστικότητα, τόσο στην κορυφή όσο και στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας.

3. Καταργούνται οι αγώνες των play offs της πρώτης φάσης (1-8, 2-7) που έχουν μεγάλη διαφορά ανταγωνιστικότητας και μικρό ενδιαφέρον για τους φιλάθλους αλλά και την τηλεόραση.

4. Χωρίζεται το πρωτάθλημα σε 2 αυτοτελείς φάσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον για την κάθε φάση, εμπορικότητα και κίνητρο σε κάθε φάση για τις ομάδες, ενώ δημιουργείται και μια διαδικασία σταδιακής αύξησης και ενδυνάμωσης του ενδιαφέροντος του κοινού μέσα από περισσότερους και ανταγωνιστικότερους αγώνες η οποία κορυφώνεται.

5. Δίνεται η δυνατότητα και ευκαιρία σε κάποιες ομάδες που δεν τα πήγαν καλά στην αρχή να ανακάμψουν και να πετύχουν κάτι καλύτερο στη 2η φάση, τόσο για τους αγώνες της κορυφής όσο και για τους αγώνες για την αποφυγή του υποβιβασμού.

7. Από εμπορική πλευρά, αυξάνονται οι ανταγωνιστικοί αγώνες για την τηλεόραση, αυξάνεται το ενδιαφέρον και η ανταγωνιστικότητα τόσο για τις πρώτες θέσεις όσο και για την παραμονή, αυξάνονται οι ανταγωνιστικοί αγώνες που προσελκύουν χορηγούς, ενδιαφέρον και περισσότερο κόσμο, μειώνονται οι αγώνες που έχουν χαμηλό ενδιαφέρον και περισσότερα έξοδα για τις ομάδες.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η διαιτησία θα πρέπει να αναδιοργανωθεί σε επαγγελματικά πλαίσια.

– Δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης ΚΕΔ με τη συμμετοχή τριών νέων μελών (απαραίτητη προϋπόθεση να είναι νέα και άφθαρτα πρόσωπα). Τα μέλη της νέας ΚΕΔ θα προσληφθούν (η σχέση τους με τη Λίγκα θα είναι έμμισθη και θα καθορίζεται μέσα από συμβόλαιο τριετούς διάρκειας) ύστερα από ψηφοφορία και η έγκριση των προσλήψεων θα απαιτεί τα 3/4 των μελών του Δ.Σ. της Λίγκας.

– Η ΚΕΔ θα επιλέξει 40 διαιτητές οι οποίοι και θα υπογράψουν τριετή συμβόλαια με τη Λίγκα. Θα χωριστούν σε τρία groups και ανάλογoι θα είναι και οι αγώνες που θα διευθύνουν. Η αξιολόγηση των διαιτητών για το group στο οποίο θα τοποθετηθούν θα πραγματοποιηθεί απο την ΚΕΔ. Στο πρώτο group θα συμμετέχουν 12 διαιτητές οι οποίοι και θα αγωνιστούν στις 22 απο τις 28 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου. Στο δεύτερο group θα συμμετέχουν 18 διαιτητές οι οποίοι θα αγωνιστούν στις 16 απο τις 28 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου. Και στο τρίτο group θα συμμετέχουν 10 διαιτητές οι οποίοι θα αγωνιστούν σε 12 απο τις 28 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου.

– Οι διαιτητές θα ελέγχονται από ένα ανεξάρτητο Σώμα Παρατηρητών το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με την πρόταση της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών (βλ. σχετικό έγγραφο). Η ΚΕΔ δεν θα έχει το δικαίωμα να αναιρέσει τιμωρίες που θα προκύπτουν ύστερα από τις βαθμολογίες των παρατηρητών. Αν κάποιος διαιτητής αξιλογηθεί αρνητικά για κάποιο παιχνίδι απο τους παρατηρητές, τότε η τιμωρία του θα είναι η μη συμμετοχή του σε 1 ή 2 αγώνες ή ο υποβιβασμός του σε χαμηλότερο group ή ακόμα και η αποβολή του απο το πρωτάθλημα με την αντίστοιχη απώλεια της αμοιβής του. Π.χ αν ο διαιτητής που τιμωρείται προέρχεται από το 1ο group τότε θα χάσει 1-2 αγώνες απο τους 22 που προβλέπονται για τους διαιτητές αυτού του group κ.ο.κ.

– Οι διαιτητές θα κληρώνονται για τα παιχνίδια της κάθε αγωνιστικής και δεν θα γίνονται ορισμοί.

– Οι αμοιβές των 40 διαιτητών θα πρέπει να αυξηθούν σε ποσοστό 50%-100% (ανάλογα με το νέο κεντρικό τηλεοπτικό συμβόλαιο) προκειμένου να υπάρχουν υψηλότατες απαιτήσεις σχετικά με την απόδοση τους καθώς και το σχετικό κίνητρο.

– Οι διαιτητές θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Scouting που παρέχει η Λίγκα και θα είναι υποχρεωτική η χρήση του Instant Replay σε καθ’ ένα από τα παιχνίδια της αγωνιστικής σύμφωνα με τις προτάσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ (βλ. σχετικό έγγραφο, αριθμ. 4 και 6).

– Οι διαιτητές που θα αγωνίζονται στα πλέι οφ του πρωταθλήματος θα προκύπτουν μέσα από την ετήσια βαθμολογία τους και το μέσο όρο που θα έχουν βάσει της απόδοσής τους. Οι πρώτοι 15 διαιτητές του βαθμολογικού πίνακα θα είναι οι μοναδικοί που θα σφυρίξουν τους αγώνες των πλέι οφ. Οι τριάδες των διαιτητών για τον κάθε αγώνα θα προκύπτουν ύστερα από κλήρωση ανάμεσα στους 15 διαιτητές και όχι ορισμό.

– Οι αμοιβές των διαιτητών, των μελών της ΚΕΔ και των παρατηρητών καθώς και όλα τα έξοδα τους θα καλύπτονται από τη Λίγκα και θα προέρχονται από το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Κανένα επιπλέον έξοδο δεν θα βαραίνει τις ΚΑΕ.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

– Για τη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων της λίγκας αλλά και για τη συνεχή αύξηση των εσόδων για τις ομάδες που αποτελούν την λίγκα, θα πρέπει να δοθεί τεράστια σημασία στην εμπορική στρατηγική και ανάπτυξη της.

– Θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία – ο εμπορικός βραχίονας της λίγκας για λόγους καταστατικού – ώστε να μπορεί να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αύξηση της αξίας και των εσόδων της λίγκας και κατ’ επέκταση των ομάδων (Μοντέλο UEFA-TEAM, EUROLEAGUE-EUROLEAGUE PROPERTIES, κλπ).

– Τα εμπορικά δικαιώματα της λίγκας και βασικά έσοδα της λίγκας είναι τα εξής:

o 1. Τηλεοπτικά δικαιώματα αναμετάδοσης σε τηλεοπτικό/τηλεοπτικούς σταθμό/σταθμούς για όλους τους αγώνες και φάσεις του πρωταθλήματος, δικαιώματα μετάδοσης μέσω internet, ραδιοφώνου και κινητής τηλεφωνίας καθώς και new media, εντός και εκτός Ελλάδας.

o 2. Εμπορικά δικαιώματα συνεργασιών των υπηρεσιών και αναγκών της λίγκας για την διενέργεια των αγώνων (π.χ. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, ταξιδιωτικές υπηρεσίας, αθλητικά προϊόντα-μπάλες, μπασκέτες, παρκέ, αθλητιατρικά, στατιστική, κλπ).

o 3. Διαφημιστικά και χορηγικά δικαιώματα αγώνων λίγκας στα γήπεδα.

o 4. Δικαιώματα merchandising και licensing της λίγκας και των ομάδων της.

o 5. Χορηγικά δικαιώματα ονομασίας λίγκας – naming rights.

o 6. Δικαιώματα αρχείου και περιουσιακών στοιχείων της λίγκας.

o 7. Εμπορικά και τηλεοπτικά δικαιώματα Κλήρωσης Πρωταθλήματος.

o 8. Εμπορικά και τηλεοπτικά δικαιώματα All Star Λίγκας.

o 9. Εμπορικά δικαιώματα νέων προϊόντων και υπηρεσιών λίγκας (summer league, διάφορα events κατά την διάρκεια της χρονιάς, Πρωτάθλημα Νέων κ.α.)

o 10. Εμπορικά δικαιώματα αγωνιστικής εμφάνισης διαιτητών κ.α..

o 11. Εμπορικά δικαιώματα site λίγκας και παραμέτρων ανάπτυξης του site.

– Κεντρική διαχείριση Τηλεοπτικών δικαιωμάτων νέας λίγκας.

– Κεντρική διαχείριση εμπορικών δικαιωμάτων προϊόντων και υπηρεσιών λίγκας.

– Πλήρης καταγραφή όλων των εμπορικών δικαιωμάτων και σχεδιασμός ανάπτυξης, δημιουργίας και αύξησης της αξίας της λίγκας και των ομάδων της αλλά και των εσόδων των ομάδων.

– Σημαντική αναδιάρθρωση θα πραγματοποιηθεί και στην τηλεοπτική παραγωγή και κάλυψη των αγώνων, με σημαντικές αλλαγές και βασικό στόχο την βελτίωση του τηλεοπτικού προϊόντος και την αύξηση της τηλεθέασης. Ο σχεδιασμός αυτό θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις ομάδες, τους χορηγούς και τους τηλεοπτικούς παραγωγούς και κατόχους των δικαιωμάτων των αγώνων της λίγκας.

– Το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο θα είναι το μέσο της Λίγκας για την πλήρη αναδιοργάνωση της. Θα καθοριστεί από πριν και θα είναι δεδομένο, ότι ένα μέρος του ποσού που θα προκύπτει ετησίως από το κοινό τηλεοπτικό συμβόλαιο, θα διατίθεται για τη λειτουργία και χρηματοδότηση της επαγγελματικής διαιτησίας του πρωταθλήματος.

Ένα ακόμα ποσοστό θα διατίθεται για έργα δομής και ανακατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων των μελών της Λίγκας ύστερα από σωστό σχεδιασμό και έγκριση των σχετικών κονδυλίων από σχετική επιτροπή που θα δημιουργηθεί για την επίβλεψη και διαφάνεια στην ολοκλήρωση σχετικών σχεδίων που θα προκύπτουν ετησίως από ενδιαφερόμενες ΚΑΕ.

Και τέλος, η κατανομή του υπόλοιπου και τελικού ποσού στις ΚΑΕ με σωστά κριτήρια (Μελέτες Superleauge, Delloite και αντίστοιχων πρωταθλημάτων), που θα βοηθήσουν στο να δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό και ένα προϊόν πιο θελκτικό προς όλους. Συμμετέχοντες, θεατές και υποψήφιους επενδυτές, είτε αυτοί λέγονται παράγοντες, είτε χορηγοί.

Ένα μέρος επίσης των συνολικών εσόδων από τηλεοπτικά – εμπορικά δικαιώματα λίγκας θα δίνεται στις ομάδες ανάλογα με την τελική βαθμολογική τους κατάταξη ως bonus.