Καντέρ: «Υποστήριξα την Team USA στο παιχνίδι ΗΠΑ – Τουρκία» video

“Θα είμαι ειλικρινής. Υποστήριζα την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει η μία πλευρά που δεν με θέλει πραγματικά στη χώρα της.

Η άλλη πλευρά μου έδωσε ένα σπίτι και με αγαπάει. Και τέσσερις από τους αδελφούς μου, τέσσερις συμπαίκτες μου έπαιζαν σε αυτήν την ομάδα (Κέμπα, Τέιτουμ, Σμαρτ, Τζέιλεν Μπράουν). Σίγουρα λοιπόν πανηγύρισα για την Team USA. Η αλήθεια είναι πως το έκανα μέσα στο αυτοκίνητο μου και φώναζα υπέρ της” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ενές Καντέρ.

Να θυμίσουμε ότι ο Τούρκος σέντερ των Σέλτικς έχει χαρακτηρίσει στο πρόσφατο παρελθόν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «τον Χίτλερ του αιώνα μας», ενώ έχει δηλώσει πως νιώθει ασφαλής μόνος στις ΗΠΑ, λόγω των επιχειρήσεων του Ερντογάν σε ξένα εδάφη.

“Νιώθω Αμερικανός και θα πολιτογραφηθώ Αμερικανός το 2021, αλλά την παρούσα στιγμή, πλην της Αμερικής, δεν νιώθω ασφαλής πουθενά αλλού στον κόσμο” είχε δηλώσει τον περασμένο Ιανουάριο.

