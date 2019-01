“Καθάρισε” την κορυφή η ΑΕΚ! Σούπερ Χάντερ και κόντρα στη Λιετκαμπέλις – videos

Η ΑΕΚ επικράτησε εκτός έδρας 84-65 της Λιετκαμπέλις, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Basketball Champions League και ανέβασε το ρεκόρ της στο 11-2, μένοντας μόνη πρώτη στον όμιλό της.

Η Ένωση αντιμετώπισε προβλήματα στην αρχή του αγώνα από τους Λιθουανούς, όμως στο δεύτερο ημίχρονο “πάτησε το γκάζι” με εξαιρετική άμυνα, κατάφερε τελικά να πάρει μία ακόμη νίκη μακριά από το ΟΑΚΑ.

Ο Βινς Χάντερ ήταν για μία ακόμη φορά συγκλονιστικός σε άμυνα και επίθεση, έχοντας 25 πόντους 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 κοψίματα. Εξαιρετικός και ο Ματσιούλις με 18 πόντους και 4 ασίστ, ενώ από την πλευρά των γηπεδούχων ξεχώρισαν οι Γιασάιτις και Ντίμετς.

