Η δυσφήμηση του ελληνικού μπάσκετ σε όλο τον κόσμο συνεχίζεται, καθώς η αντιδικία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τους διαιτητές στα ντέρμπι, έχει προκαλέσει τα σχόλια παικτών και παραγόντων από όλο τον κόσμο.

Το αίτημα των Πειραιωτών για ξένους διαιτητές, έφερε την απάντηση του Τριφυλλιού για… Κινέζους, γεγονός που σχολίασε ακόμη και ο πρώην MVP της Euroleague, Μάλκομ Ντιλέινι, γράφοντας στο twitter: «Είμαι πολύ σίγουρος πως δεν θέλετε Κινέζους διαιτητές».

I’m pretty sure they don’t want chinese refs. https://t.co/1mcNooWq4P

— malcolm delaney (@foe23) March 5, 2019