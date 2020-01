Κόμπι Μπράιαντ: Νεκρή και η 13χρονη κόρη του!

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις γύρω από το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον θρύλο του NBA, Κόμπε Μπράιαντ, αφού στο ελικόπτερο που έπεσε στην Καλιφόρνια βρισκόταν και η κόρη του.

Παγκόσμιο σοκ! Σκοτώθηκε ο Κόμπε Μπράιαντ

Πρόκειται για το ένα από τα τέσσερα παιδιά του Αμερικανού, την Τζιάνα Μαρία Ονόρε, η οποία ήταν μόλις 13 ετών και βρήκε μαζί του τραγικό θάνατο, μεγεθύνοντας τη θλίψη για την οικογένειά του.

Κόμπε Μπράιαντ: Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες από το φοβερό δυστύχημα!

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πάντως, ανάμεσα στα 5 άτομα που έχασαν συνολικά τη ζωή τους στο τραγικό γεγονός, δεν ήταν και η σύζυγος του Βανέσα.

#BREAKING : Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/1n7U8bvqhI

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx

— News_Executive (@News_Executive) January 26, 2020