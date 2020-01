Κόμπι Μπράιαντ: Το τελευταίο τιτίβισμα του “black mamba” πριν το θάνατο του!

Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς! Ο Κόμπε Μπράιαντ σκοτώθηκε μετά από πτώση του προσωπικού του ελικοπτέρου, βυθίζοντας στο πένθος τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο “black mamba” έχασε τη ζωή του μία ημέρα μετά από την ιστορική επίδοση του Λεμπρόν Τζέιμς, που τον προσπέρασε στον πίνακα των σκόρερ, αφήνοντας τον στην 4η θέση της σχετικής λίστας.

Στο τελευταίο του τιτίβισμά, ο Κόμπε Μπράιαντ συνεχάρη τον Λεμπρόν Τζέιμς για το ρεκόρ του!

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020