Λεμπρόν Τζέιμς: Προσπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ! 3ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ

Μπορεί οι Λέικερς να ηττήθηκαν από τους 76ers στη Φιλαδέλφεια, αλλά ο Λεμπρόν Τζέιμς πέτυχε κάτι… ιστορικό για το ΝΒΑ. Ο «βασιλιάς» χρειαζόταν 18 πόντους στον αγώνα με τους Σίξερς και πέτυχε 29 φτάνοντας τους 33.655 και αφήνοντας στους 33.643 τον Κόμπι Μπράιαντ.

Με το λέι απ που σημείωσε στα τέλη της τρίτης περίοδο ο 35χρονος σούπερ σταρ των Λέικερς ξεπέρασε τον «black mamba» και πλέον «κυνηγά» τον Καρλ Μαλόουν (36.928) και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (38.387).

«Ο Κόμπι ήταν αθάνατος επιθετικά. Και να΄ μαι τώρα εδώ στην Φιλαδέλφεια να φοράω την ίδια φανέλα, αυτήν των Λέικερς. Μερικές φορές το σύμπαν προκαλεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινα μέρος της συζήτησης με τον Κόμπι. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών, ένας από τους κορυφαίους των Λέικερς. Είναι απλά, τρελό», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Λεμπρόν Τζέιμς.

33,655 and counting for @KingJames… as he takes sole possession of 3rd on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/AtxXJXBP4a

— NBA (@NBA) January 26, 2020