Ανατριχίλα! Ο Κόμπε Μπράιαντ είναι νεκρός και στο NBA έχουν “βυθιστεί” στο πένθος με χιλιάδες κόσμου να έχει συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο των Λος Άντζελες Λέικερ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον θρύλο του μπάσκετ.

Ανεπανάληπτες εικόνες όμως και σε Ντένβερ και Σαν Αντόνιο, όπου γίνονται κανονικά τα ματς του πρωταθλήματος. Παίκτες και οπαδοί έκλαιγαν με λυγμούς, ενώ το Σπερς – Ράπτορς ξεκίνησε με 24 δευτερόλεπτα χωρίς αγώνα, προς τιμήν του αριθμού στην φανέλα του άλλοτε σούπερ σταρ των “λιμνανθρώπων”.

The Rockets and Nuggets held a moment of silence for Kobe Bryant prior to today's game pic.twitter.com/A7nLIUR2Oz

— Sports Illustrated (@SInow) January 26, 2020