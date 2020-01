Κόμπι Μπράιαντ: Ανατριχιαστική “εξομολόγηση”! “Θέλω να πεθάνω νέος, να περάσω στην αθανασία”

Ένας ακόμα από τους παίκτες που κόσμησαν με την παρουσία τους το ΝΒΑ και κλήθηκαν να μιλήσουν για τον αδικοχαμένο, Κόμπι Μπράιαντ. Ο Τρέισι Μακ Γκρέιντι βρέθηκε στον “αέρα” του ESPN και έκανε μια ανατριχιαστική αποκάλυψη για τον “black mamba”.

“Μου έλεγε “θέλω να πεθάνω νέος, θέλω να περάσω στην αθανασία. Θέλω να κάνω την καριέρα μου, να γίνω και καλύτερος από τον Μάικλ Τζόρνταν και θέλω να πεθάνω νέος” ανέφερε ο… συντετριμμένος Μακ Γκρέιντι για όσα του είχε εκμυστηρευτεί ο Κόμπι Μπράιαντ.

Πάντως, ο 40χρονος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας ξεκαθάρισε ότι ο Κόμπι Μπράιαντ είχε εκφράσει τις απόψεις “πριν να αποκτήσει παιδιά και είμαι σίγουρος ότι αφού απέκτησε παιδιά δεν θα είχε το ίδιο σκεπτικό”.

Tracy McGrady was in tears recalling young Kobe’s words:

“I thought he was crazy. He used to say, ‘I wanna die young. I wanna be immortalized.'” (via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/7XrVnde9TV

— SportsCenter (@SportsCenter) January 27, 2020