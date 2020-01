Κόμπι Μπράιαντ: Φόρο τιμής στην 13χρονη Τζίτζι από το Κονέκτικατ! video

Ήταν όνειρο της να πάρει μέρος στο πρόγραμμα του Κονέκτικατ και να γίνει μέλος των Huskies (το είχε εκφράσει ανοικτά). Η 13χρονη Τζίτζι Μπράιαντ όμως “έφυγε” στο πλάι του πατέρα της και έτσι δεν θα το δει να γίνεται πραγματικότητα.

Οι ιθύνοντες του κολεγίου θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της αδικοχαμένης Τζίτζι, με μια φανέλα και μια ανθοδέσμη στον πάγκο της ομάδας και φυσικά με ενός λεπτού σιγή, πριν από φιλικό παιχνίδι του UConn με μικτή της Αμερικής

GiGi Bryant always dreamed of playing for Uconn. Tonight, they honored her 🖤 @UConnWBB pic.twitter.com/Ml1ag18XaM

UConn and USA women’s basketball honored Kobe Bryant and Gigi Bryant tonight pregame 💜💛 Both were huge fans of the program. Geno was left in tears. pic.twitter.com/4syfkePIpC

— Elissa Chojnicki (@ECchojnicki) January 28, 2020