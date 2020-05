Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων του Κόμπι Μπράιαντ, ξεπέρασαν τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οκτώ φορές… πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις! Το ποσό των 185.000 ευρώ κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα προσωπικά αντικείμενα του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ, σύμφωνα με την ενημέρωση του οίκου «Τζούλιαν».

Το αντικείμενο που… έφερε το μεγαλύτερο κέρδος ήταν μια τσιμεντένια πλάκα με τα αποτυπώματα του αδικοχαμένου σταρ, που βρισκόταν στο κινεζικό θέατρο του Λος Άντζελες και αποκτήθηκε έναντι 69.000 ευρώ (18 φορές μεγαλύτερο από αυτό που είχε εκτιμηθεί αρχικά).

Τις 40.000 ευρώ έφτασε μια φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ από τους τελικού της σεζόν ’99-’00 (τετραπλάσια τιμή από την αναμενόμενη), ενώ μια φανέλα του θρύλου των Λέικερς από τη σεζόν ’07-’08 έφτασε τις 20.000 ευρώ.

SOLD for $75,000! A pair of original Kobe Bryant handprints in cement from Grauman’s Chinese Theater in Hollywood. Kobe immortalized his handprints on February 19, 2011.



Sold in today’s “Sports Legends” auction!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #KobeBryant pic.twitter.com/Hb5A0RXbt6 — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 21, 2020