Κόμπι Μπράιαντ: Σάλος με δημοσιογράφο! Κατάρες από 10.000 ανθρώπους και… απόλυση!

Η δημοσιογράφος της Washington Post, Felicia Sonmez, προκάλεσε σάλο στα social media με ανάρτησή της στο twitter για τον Κόμπι Μπράιαντ, λεπτά μετά την είδηση για το δυστύχημα του αδικοχαμένου σταρ του NBA.

Κι αυτό γιατί “ανέβασε” μια παλιά είδηση με την κατηγορία βιασμού του “Black Mamba”, με τον κόσμο να την κατηγορεί για το τάιμινγκ και τη γνωστή αμερικανική εφημερίδα να τη θέτει σε διαθεσιμότητα μέχρι νεωτέρας.

Η ίδια σχολίασε μάλιστα λίγο αργότερα ότι πάνω από 10.000 άνθρωποι της έστειλαν μηνύματα, με την πλειοψηφία αυτών να περιλαμβάνει απειλές και κατάρες για τη ζωή της.

The Washington Post has suspended reporter Felicia Sonmez for her tweets about Kobe Bryant, pending a review whether they violated the publication’s policies. https://t.co/p1HqX4I95I

— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 27, 2020