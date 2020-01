Ο Κόμπι Μπράιαντ αποτέλεσε για χρόνια το μεγαλύτερο αντίπαλο και μόνιμο… βραχνά τόσο των παραδοσιακών ανταγωνιστών, Μπόστον Σέλτικς, όσο και των Κλίπερς στο ντέρμπι του Λος Άντζελες. Δύο ομάδες που πριν τα ματς τους τα “ξημερώματα” της Παρασκευής στο ΝΒΑ, τίμησαν τη μνήμη του “Black Mamba” αναγνωρίζοντάς του ότι αποτέλεσε θρύλο του αθλήματος και αδιαμφισβήτητος “Βασιλιάς” της πόλης.

Οι Σέλτικς συγκεκριμένα, πριν το εντός έδρας ματς με τους Γουόριορς, πρόβαλλαν video που απεικόνιζε τον Κόμπι Μπράιαντ και την κόρη του, Τζιάνα, με τη λεζάντα να γράφει “Οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ”, μέσα σε έντονο κλίμα συγκίνησης στο “Boston Garden”.

The Boston Celtics pay tribute to Kobe Bryant, his daughter Gianna, and all of the lives lost on Sunday. pic.twitter.com/RTdw7ws6oo

— NBA (@NBA) January 31, 2020