Ο αναπάντεχος θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ, της κόρης του Τζίτζι και 7 ακόμη ανθρώπων έχει “βυθίσει” στο πένθος τις ΗΠΑ, με χιλιάδες ανθρώπους να αποτίουν φόρο τιμής με κάθε τρόπο σε έναν εκ των κορυφαίων αθλητών όλων των εποχών.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που τον μισούν ακόμη και τώρα. Ο “Black Mamba” σίγουρα δεν ήταν… άγιος και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί και για βιασμό μίας γυναίκας στη χώρα του, αλλά αυτό δεδομένα δεν δικαιολογεί την πράξη κάποιων αγνώστων στο Λος Άντζελες.

Κι αυτό γιατί ακόμη και μετά το θάνατό του, φρόντισαν να βεβηλώσουν ένα γκράφιτι που είχε γίνει προς τιμήν του ίδιου και της κόρης του, γράφοντας τη λέξη “βιαστής” στο πρόσωπό του.

KOBE MURAL DEFACED: Hours after being unveiled, the tribute mural to Kobe and Gianna Bryant on The Drag was defaced with the word "rapist." It has since been restored.

Photo courtesy: @0Rashad pic.twitter.com/ePl5aINmKj

— CBS Austin (@cbsaustin) January 31, 2020