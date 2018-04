Μετά από ένα ματς με πολλά νεύρα, οι Γιούτα Τζαζ επικράτησαν εύκολα 119-96 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκαναν το 3-1 στη σειρά των δυο ομάδων για τα πλέι οφ του ΝΒΑ.

Οι Τζαζ είχαν σε μεγάλη ημέρα τον Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος σημείωσε 33 πόντους και έγραψε την… δική του ιστορία στα πλέι οφ. Ο Μίτσελ έγινε ο δεύτερος rookie στην ιστορία του ΝΒΑ που έφτασε τους 100 πόντους ύστερα από τα τέσσερα πρώτα ματς, κάτι που είχε πετύχει μέχρι σήμερα μόνο ο «Air» Μάικλ Τζόρνταν.

Welcome to the club, @spidadmitchell . pic.twitter.com/rRj70p9svz

Οι 32 πόντοι του Πολ Τζορτζ και οι 23 (14 ριμπ.) του Ράσελ Γουέστμπρουκ δεν ήταν αρκετοί για τους Θάντερ.

Σε άλλο ματς για τα πλέι οφ του ΝΒΑ, οι Ρόκετς νίκησαν τους Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα με 119-100 και έκαναν το 3-1 στη σειρά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του break της ομάδας του Χιούστον ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος σημείωσε 36 πόντους (7/7 βολές, 7/15 δίποντα, 5/11 τρίποντα).

Άξιο αναφοράς, πως ο “μούσιας” σημείωσε τους 22 από τους πόντους που πέτυχε στο τρίτο δωδεκάλεπτο!

HARDEN 🔥🔥🔥

The Beard is up to a franchise Playoff record 22 points in the 3rd!#Rockets pic.twitter.com/fOhXiHzSFl

— NBA (@NBA) April 24, 2018