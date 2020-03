Η FIBA ανακοίνωσε την αναβολή της κλήρωσης των ολυμπιακών τουρνουά μπάσκετ που ήταν προγραμματισμένη για τις 20 Μαρτίου.

Την απόφασή της να αναβάλει επ’ αόριστον την κλήρωση των ολυμπιακών τουρνουά μπάσκετ Ανδρών και Γυναικών, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε η FIBA.

Αυτή είναι μια ακόμα εξέλιξη που… θολώνει το τοπίο, όσον αφορά το αν θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, την ώρα που βρίσκεται στον… αέρα και το Προολυμπιακό Τουρνουά του Ιουνίου, στο οποίο συμμετέχει και η Εθνική Ανδρών.

Following the latest developments with the COVID-19 pandemic, the Draw for the @Tokyo2020 Men’s & Women’s Olympic Basketball Tournaments, which was set to take place at the Patrick Baumann House of Basketball in Mies, 🇨🇭 on March 20, is postponed to a date yet to be confirmed.