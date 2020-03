Θορυβημένοι οι άνθρωποι των Λος Άντζελες Λέικερς μετά και τα τελευταία κρούσματα του κορονοϊού στο ΝΒΑ. Έτσι θα κινηθούν οι «λιμνάνθρωποι»…

Ο κορονοϊός χτύπησε και πάλι τη… πόρτα του ΝΒΑ, καθώς 4 παίκτες των Νετς (μέσα σε αυτούς ο Κέβιν Ντουράντ) βγήκαν θετικοί στον Covid-19.

Η είδηση αυτή θορύβησε τους ανθρώπους των Λέικερς, που αποφάσισαν να υποβάλλουν τους παίκτες τους στις απαραίτητες εξετάσεις, καθώς οι «λιμνάνθρωποι» είχαν αντιμετωπίσει τους Νετς πριν από μια εβδομάδα.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Λος Άντζελες σκοπεύει να μπει σε καραντίνα για τις επόμενες 14 ημέρες.

The health and well-being of our players, staff, fans, and society in general, is of paramount importance to us, and will continue to be our focus.https://t.co/4GiDJiZpPi