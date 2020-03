Το ΝΒΑ μπήκε πρόσφατα σε καραντίνα, λόγω του κορονοϊού. Ο Κέβιν Ντουράντ είναι το πιο ηχηρό όνομα από το “μαγικό κόσμο” του μπάσκετ -αλλά και το χώρο του αθλητισμού- που βρέθηκε θετικός.

Τέσσερις παίκτες των Νετς διαγνώστηκαν θετικοί σε κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Μπρούκλιν. Δίχως να γνωστοποιήσει τα ονόματά, έγινε γνωστό πως ο ένας έχει παρουσιάσει συμπτώματα του ιού και οι άλλοι τρεις είναι ασυμπτωματικοί.

«Και οι τέσσερις παίκτες είναι σε καραντίνα και υπό τη φροντίδα των γιατρών της ομάδας», ανέφεραν οι Νετς.

Λίγη ώρα μετά, ο Κέβιν Ντουράντ δήλωσε στο «Athletic»πως είναι ένας εκ των τεσσάρων που προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό και πως αισθάνεται καλά. “Όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, να φροντίζουν τους εαυτούς τους και να μένουν σε καραντίνα. Θα το ξεπεράσουμε όλο αυτό” ανέφερε χαρακτηριστικά για το θέμα.

Να θυμίσουμε ότι τρεις ακόμα παίκτες του ΝΒΑ έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό και πρόκειται για τους Ρούντι Γκομπέρ και Ντόνοβαν Μίτσελ των Γιούτα Τζαζ και Κρίστιαν Γουντ των Ντιτρόιτ Πίστονς.

