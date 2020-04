Η δωρεά της Αρμάνι Μιλάνο, για την υποστήριξη των δομών των νοσοκομείων της Λομβαρδίας, με στόχο την ενίσχυση της «μάχης» με τον κορονοϊό.

Η Ιταλία δοκιμάζεται περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη από τον κορονοϊό και μετρά καθημερινά εκατοντάδες νεκρούς (έχει ξεπεράσει τους 12.000).

Μετά την προσφορά του Τζόρτζιο Αρμάνι στο σύστημα υγείας της Ιταλίας, ήρθε η σειρά των παικτών της Αρμάνι Μιλάνο αλλά και του προπονητή της, Έτορε Μεσίνα, να βοηθήσουν στον αγώνα κατά του ιού.

Όπως ανακοινώθηκε, παίκτες και προπονητής αποφάσισαν να διαθέσουν ένα μεγάλο μέρος των συμβολαίων τους για να ενισχύσουν τις νοσοκομειακές δομές στη Λομβαρδία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η δωρεά είναι ύψους 1 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί επιπλέον σε κλινικές αλλά και εργοστάσια που παράγουν ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Την ίδια ώρα η “Armani Group” έχει ήδη προχωρήσει στην παραχώρηση πολλών εργοστασιακών χώρων της για την παραγωγή στολών νοσηλευτών.

