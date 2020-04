Συλλυπητήρια μηνύματα από τους παίκτες του ΝΒΑ προς τον Καρλ-Άντονι Τάουνς, για το θάνατο της μητέρας του. Η Τζάκι Τάουνς έχασε τη «μάχη» με τον κορονοϊό.

Η μητέρα του Καρλ-Άντονι Τάουνς δεν κατάφερε να βγει νικήτρια στη «μάχη» με τον κορονοϊό. Η Τζάκι Τάουνς πάλευε με τον COVID-19 για περισσότερο από ένα μήνα και τη Μ. Δευτέρα (13.04.2020) βύθισε στο πένθος τον “αστέρα” των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Τα συλλυπητήρια μηνύματα από την “οικογένεια” του ΝΒΑ δεν άργησαν να φανούν. Αρκετοί παίκτες θέλησαν να δείξουν τη στήριξη τους προς τον Τάουνς για την οικογενειακή του τραγωδία.

Many prayers go up for you & your family @KarlTowns 🙏🏽 https://t.co/9BAQDzXp2l — Vince Carter (@mrvincecarter15) April 13, 2020

Prayers for @KarlTowns and his family. — Victor Oladipo (@VicOladipo) April 13, 2020

Man… thoughts and prayers with you and the entire family @KarlTowns 🙏🏾 — Chris Paul (@CP3) April 13, 2020

My thoughts and prayers to my brother @KarlTowns

and his family 😔



R.I.P 💔 https://t.co/4X88XBG0HS — Enes Kanter (@EnesKanter) April 13, 2020