Την τελευταία της πνοή άφησε τη Μ. Δευτέρα (13.04.2020) η μητέρα του παίκτη των Τίμπεργουλβς, Καρλ Άντονι Τάουνς, «ηττημένη» από τον κορονοϊό.

Ο χώρος του ΝΒΑ θρηνεί για το χαμό της μητέρας του σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Η Ζακλίν Τάουνς είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό πριν από περίπου έναν μήνα. Μάλιστα, ο παίκτης των Τίμπεργουλβς είχε αποκαλύψει την κρισιμότητα της κατάστασής της, τονίζοντας πως είχε πέσει σε κώμα.

Τη Μεγάλη Δευτέρα όμως η μητέρα του Καρλ-Άντονι Τάουνς έχασε τη «μάχη» που έδινε με τον κορονοϊό, κάτι που ανακοίνωσε η ομάδα του παίκτη.

NEWS: Statement from the Minnesota Timberwolves on Jacqueline Towns: pic.twitter.com/j6iSoaZvo0