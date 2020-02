Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνεχίζει τη “δουλειά” του στη θυγατρική ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς, τους South Bay και έκανε ένα ακόμη double double στη G-League, δείχνοντας τη διαρκή βελτίωσή του ως παίκτη.

Ο “Young Freak” είναι σταθερά από τους κορυφαίους της ομάδας του και έχει ήδη βρεθεί και στον πάγκο της πρώτης ομάδας, γεγονός που δείχνει ότι το μέλλον του είναι στο NBA και σύντομα θα… πάρει την ευκαιρία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Όσον αφορά την τελευταία του εμφάνιση, ο Κώστας Αντετοκούνμπο σημείωσε 12 πόντους και “μάζεψε” 14 ριμπάουντ, έχοντας και 1 κλέψιμο κόντρα στους Memphis Hustle.

A great team effort tonight resulting in a win against the number 1 ranked @MemphisHustle. pic.twitter.com/JxJsqRUJDO