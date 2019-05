«Κράξιμο» σε Αντετοκούνμπο! «Αυτός ο παίκτης είναι υπερεκτιμημένος, σουτάρει με 29% όταν μαρκάρεται»

O Ράιαν Χόλινς «επιτέθηκε» στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, χαρακτηρίζοντας τον ως τον πιο υπερεκτιμημένο παίκτη του ΝΒΑ.

«Θυμάμαι να μου λέτε ότι ο Γιάννης θα καρφώνει συνέχεια στα playoffs και μπλα, μπλα μπλα. Αυτός ο παίκτης είναι ο πιο υπερεκτιμημένος στο άθλημα αυτή τη στιγμή. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, τον αγαπώ, μου αρέσει! Όλοι εσείς τον στείλατε στους Τελικούς φέτος. Δεν τα κατάφερε. Όχι μόνο δεν πήγε στους Τελικούς, αλλά πέτυχε πολύ λιγότερα. Αυτός ο παίκτης σουτάρει με 29% όταν μαρκάρεται από έναν καλό αμυντικό», τόνισε αρχικά ο βετεράνος NBAer και προσέθεσε σχετικά με το διπλό μαρκάρισμα πάνω στον Γιάννη:

«Ξέρεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε καλούς και σπουδαίους παίκτες; Όταν το κάνεις αυτό στον ΛεΜπρόν το βλέπει από μακριά. Και όταν πασάρει, το κάνει στον σωστό χρόνο, δεν κάνει λάθος και πάει προς το καλάθι, βγάζοντας ένα ελεύθερο σουτ. Δεν υπήρχε σενάριο όπου ο Γιάννης πήγαινε προς το καλάθι, πάσαρε σωστά και οι συμπαίκτες του απλώς αστοχούσαν σε ελεύθερα σουτ. Ήταν αναποτελεσματικό».

.@TheRyanHollins thinks Giannis is overrated.@Foxworth24 thinks Ryan's a hater 😂 pic.twitter.com/kQPqgqY3WO

— First Take (@FirstTake) May 29, 2019