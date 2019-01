Ξέσπασε στην κάμερα ο Χάρντεν! Έβριζε στην ήττα των Ρόκετς – video

Οι Χιούστον Ρόκετς δεν θυμίζουν σε τίποτα την περσινή ομάδα με το καλύτερο σερί στο NBA και κόντρα στους Νετς, σούταραν 70 τρίποντα, με τον Χάρντεν να πετυχαίνει 58 πόντους και να ξεπερνά σε “50άρες” τον Λεμπρόν Τζέιμς, αλλά ούτε έτσι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο συγκεκριμένο ματς.

Ο ηγέτης των “ρουκετών” μάλιστα, ήταν φανερά απογοητευμένος στη λήξη του αγώνα και χτύπησε την κάμερα βρίζοντας, στο δρόμο για τα αποδυτήρια της ομάδας του. Ο Αμερικανός γκαρντ βλέπει άλλωστε τις ήττες της ομάδας του και ως ένα “τροχοπέδη” στην προσπάθεια να ξεπεράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην “κούρσα” για τον τίτλο του MVP της κανονικής σεζόν.

James Harden was pissed off after dropping 58 and 10 in an OT loss. Pushes camera away and yells “f*ck” pic.twitter.com/rtvKfUBaIS

— Complex Sports (@ComplexSports) January 17, 2019