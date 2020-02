Ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε για την παρουσία του ονόματος του στην προεπιλογή της Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 και άφησε… ανοιχτό το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Η Team USA έκανε γνωστή τα 44 ονόματα που αποτελούν την προεπιλογή της ομάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Το πιο… λαμπερό όνομα μέσα στα «αστέρια» που ανακοινώθηκαν είναι αυτό του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο ηγέτης των Λέικερς κλήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο γεγονός, χωρίς να ξεκαθαρίσει το αν η συμμετοχή του πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Μάλιστα, ο 35χρονος Λεμπρόν Τζέιμς τόνισε πως πολλά θα εξαρτηθούν από την κατάσταση του.

«Αναλόγως πως θα αισθάνεται το κορμί μου. Ελπίζω να μείνουμε στα πλέι οφ μέχρι το τέλος του δρόμου. Τότε, το μυαλό και η οικογένειά μου θα κρίνουν αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Σίγουρα πάντως έχω τη διάθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Lakers’ LeBron James on whether he will play for USA Basketball at 2020 Tokyo Olympics: “[I’ll weigh] how my body is feeling… I’m hoping to make a long playoff run. Then where my mind is and where my family’s head is. There’s a lot of factors but my name is in the hat.” pic.twitter.com/DfBB21Z4Hp