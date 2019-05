Η νέα εποχή στους Λος Άντζελες Λέικερς είναι γεγονός με τον Φρανκ Βόγκελ να αναλαμβάνει τα «ηνία» του συλλόγου μετά τη δεύτερη «καταστροφική» χρονιά των «λιμνανθρώπων».

Παρά την άφιξη του Λεμπρόν Τζέιμς, ο ιστορικός σύλλογος δεν κατάφερε ούτε να φθάσει στα πλέι οφ και έτσι ο Ουόλτον αποτέλεσε παρλεθόν, όπως και ο πρόεδρος, Μάτζικ Τζόνσον.

Έτσι έγινε κίνηση για την απόκτηση του Αμερικανού πρώην τεχνικού της Ιντιάνα και του Ορλάντο, ο οποίος θα έχει πιθανότατα δίπλα του και τον Τζέισον Κιντ, ο οποίος προπονούσε τα τελευταία χρόνια τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

“I look forward to coaching such phenomenal talent and bringing my strategic vision to the team.”

