“Μαγικός” Αντετοκούνμπο! “Τριπλός” ο Ντόντσιτς, αλλά… δεν είναι “Greek freak” – video

Η ξέφρενη πορεία των Μιλγουόκι Μπακς στο ΝΒΑ συνεχίζεται χωρίς… στάση, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τους οδηγεί στη νίκη επί των Μάβερικς με 116-106.

Τα «ελάφια» παραμένουν έτσι στην κορυφή, καθώς έχουν το καλύτερο ρεκόρ σε ανατολή και δύση (34-12). Όσον αφορά την ομάδα από το Ντάλας, «έπεσε» στο 20-26.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (σ.σ. αγωνίστηκε υπό το βλέμμα του μικρού του αδερφού Κώστα, που ήταν στον πάγκο των Τεξανών αλλά δεν αγωνίστηκε) ήταν για μία ακόμη φορά ασταμάτητος και με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο “Greek freak” σημείωσε για 63η φορά +30 πόντους σε ένα παιχνίδι.

That's FIVE W's in a row!!

Ο Giannis είχε και σημαντική βοήθεια από τους Μπλέντσο και Μπρόγκντον με 21 και 19 πόντους αντίστοιχα, αλλά και από τον Λόπεζ, που είχε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους ο Λούκα Ντόντσιτς προσπάθησε μόνος του να γυρίσει το ματς και σημείωσε το πρώτο τριπλ-νταμπλ της καριέρας του στο ΝΒΑ με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο Σλοβένος γκαρντ έγινε έτσι ο δεύτερος νεότερος στην ιστορία του ΝΒΑ που κάνει τριπλ-νταμπλ, σε ηλικία 19 ετών και 327 ημερών!

Tα δωδεκάλεπτα: 37-26, 57-59, 92-84, 116-106

Μπακς (Μπουντενχόλζερ): Μίντλετον 13 (6/18 σουτ, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αντετοκούνμπο 31 (9/18 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/12 βολές, 15 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λόπεζ 16 (4/7 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπρόγκντον 19, Μπλέντσο 21 (8/16 σουτ, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουίλσον, Μπράουν 11 (3), Χιλ 5 (1), Ιλιασόβα, Σνελ, Μέικερ

Μάβερικς (Καρλάιλ): Μάθιους 15 (3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 κοψίματα), Μπαρνς 8 (4/15 σουτ), Τζόρνταν 15 (15 ριμπάουντ), Μπράνσον 16 (2), Ντόντσιτς 18 (4/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/5 βολές, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Φίνι-Σμιθ 13 (3), Πάουελ 4, Χάρις 9 (2), Κλέμπερ 8 (6 ριμπάουντ)

All the angles as The Greek Freak SMASHES it down on Luka!!#FearTheDeer pic.twitter.com/7aMW2o1lkl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 21, 2019