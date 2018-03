Μακάμπι – Παναθηναϊκός: «Δολοφόνος» Τζέιμς, για το πλεονέκτημα! «Απόδραση» απ’το Τελ Αβίβ

Το «όνειρο» της τετράδας και του πλεονεκτήματος της έδρας στα πλέι οφ της Euroleague συνεχίζεται για τον Παναθηναϊκό, μετά το πέρασμά του από το Τελ Αβίβ και την τρίτη διαδοχική νίκη του στη διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 76-75 της Μακάμπι, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, αύξησαν σε 17-11 το ρεκόρ τους και συνεχίζουν να ελπίζουν για την κατάκτηση της 4ης θέσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της επιτυχίαςτης ομάδας του Πασκουάλ, ο Μάικ Τζέιμς (27π.-ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του σε πόντους), ο οποίος χάρισε στα 5.6΄΄ για τη λήξη το προβάδισμα στο «τριφύλλι», γράφοντας το 76-75, που ήταν και τελικό σκορ.

Άξιος συμπαραστάτης του Αμερικανού ήταν ο Ίαν Βουγιούκας, που σημείωσε 16 πόντους (6/6 δίποντα, 4/4 βολές), ενώ ο Σίνγκλετον πρόσθεσε 9 π.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στην επίθεση, με την Μακάμπι να μην δείχνει καλή εικόνα στην άμυνα της και γενικά να μην έχει καλό ρυθμό. Ο Καλάθης ήταν και σε αυτό το παιχνίδι το.. σημείο αναφοράς στη λειτουργία των “πράσινων”, την ώρα που ο Σπάχια “ανακάτευε” την τράπουλα και να κάνει την ομάδα του να τρέξει και να βάλει δύσκολα στους φιλοξενούμενους. Ο Τζέιμς “τράβηξε” τους “πράσινους” στο σκοράρισμα, αλλά ένα 9-0 σερί των γηπεδούχων έφερε το ματς στο 20-18 του πρώτου δεκαλέπτου.

Το παιχνίδι είχε πολύ γρήγορο ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την Μακάμπι να εκμεταλλεύεται την απουσία του Καλάθη και τις κακές επιλογές του Παναθηναϊκού στην επίθεση (ούτε καν στις βολές, με 5/11) και να ανοίγει τη διαφορά στους 9 (33-24). Ο Ντιμπαρτολομέο ήταν ο παίκτης που έκανε σημαντική ζημιά στο “τριφύλλι” με 9 πόντους, η διαιτησία δεν ήταν… φιλική, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε πόντους από τον Βουγιούκα (8 π.) και δεν επέτρεψε να ξεφύγει η διαφορά (41-35).

It's rocking at @MaccabitlvBC 🎧@pg30_Cole to @DT1UpNComin for the big SLAM!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/o4vtCHWMCq

— EuroLeague (@EuroLeague) March 22, 2018