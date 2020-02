Την αποθέωση γνώρισε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και οι παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο αεροδρόμιο, από φίλους της ομάδας που περίμεναν την επιστροφή της αποστολής μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη στην Τουρκίας επί της Φενέρμπαχτσε.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και πλέον ισοβαθμεί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην 4η θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Αρκετοί οπαδοί της, που ονειρεύονται τις δόξες του παρελθόντος, συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Ισραήλ και επεφύλλαξαν αποθεωτική υποδοχή στον αναμορφωτή της ομάδας, Γιάννη Σφαιρόπουλο, και στους παίκτες του.

