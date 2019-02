Μάρσαλ: Αποκαλύφθηκαν τα αίτια για το θάνατο του πρώην παίκτη της Κηφισιάς! – video

Αρκετές ημέρες μετά το θάνατό του, βγήκαν στο «φως» οι αιτίες για τον ξαφνικό χαμό του Ζερμέιν Μάρσαλ, ο οποίος και είχε περάσει από την Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ Κηφισιάς, για τη Basket League.

Ο Αμερικανός αθλητής ο οποίος τον τελευταίο καιρό αγωνιζόταν στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντέρ, είχε τελικά κάποια καρδιακή πάθηση, την οποία και ανακάλυψε όμως ο ιατροδικαστής, μετά το θάνατό του, εγείροντας απορίες για τους αθλητικούς γιατρούς που τον είχαν εξετάσει όλα αυτά τα χρόνια.

Thoughts and prayers to the family, friends, & teammates of Jermaine Marshall, a 28 year old basketball player who passed away from an undetected heart condition in January. #CPR #AED #cardiacarrest #cprsaveslives #savinglives #lifesaving #savealife https://t.co/3yBrxskuPE

