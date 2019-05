«Μάτζικ» Τζόνσον για Αντετοκούνμπο: «Θα είναι κυρίαρχος στο ΝΒΑ»

Ο εκπληκτικός Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε ένα ακόμα θρίαμβο μέσα στη Βοστώνη, εκεί όπου η ομάδα του Μιλγουόκι πανηγύρισε με 113-101 απέναντι στους Σέλτικς, έκανε το 3-1 στην σειρά και πλέον βρίσκεται μία νίκη από τον τελικό της ανατολικής περιφέρειας στο NBA.

Οι Μπακς θα επιχειρήσουν να τα καταφέρουν, για πρώτη φορά μετά το 2001, στο πέμπτο παιχνίδι που θα φιλοξενήσουν στο Μιλγουόκι, έχοντας φυσικά για.. οδηγό τον “Greek freak”.

Ο Αντετοκούνμπο αναγκάζει τους αντιπάλους του να… υποκλιθούν στο ταλέντο και τα κατορθώματα του. Παράλληλα, όλοι οι “θρύλοι” του ΝΒΑ μιλούν με τα καλύτερα λόγια, όταν τον σχολιάζουν.

Σακίλ Ο’Νιλ, Μπάρκλεϊ και τώρα… ο τεράστιος “Μάτζικ” Τζόνσον. “Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνωστός ως Greek Freak δείχνει σε όλη την λίγκα γιατί είναι τόσο ξεχωριστός παίκτης σκοράροντας 39 πόντους και οδηγώντας τους Μπακς με 3-1 νίκες επί των Σέλτικς. Θα κυριαρχεί στο ΝΒΑ σε κανονική διάρκεια και playoffs για πολλά χρόνια” πόσταρε η θρυλική μορφή των Λέικερς και του παγκόσμιου μπάσκετ.

Giannis Antetokounmpo aka The Greek Freak is showing the whole league why he is such a special player scoring 39 points to lead his Bucks 3-1 over the Celtics. He will be dominating the NBA regular season and playoffs for many years to come!

