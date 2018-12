Μιλγουόκι Μπακς: Δεν έπαιξε ο Αντετοκούνμπο! Βγήκε μπροστά ο Μπλέντσο – videos

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός στο ματς των Μιλγουόκι Μπακς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αλλά τα “ελάφια” πέρασαν εύκολα από την έδρα της πρώην ομάδας του Λεμπρόν Τζέιμς, φθάνοντας τις 18 νίκες στη σεζόν.

Ο Έλληνας γκαρντ-φόργουορντ ένιωσε ενοχλήσεις στο αυχένα και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί, αφού το επέτρεπε και η δυναμικότητα του αντιπάλου, όπως αποδείχθηκε και στην πράξη στο παρκέ.

Με τον Μπλέντσο να βγαίνει μπροστά και να κάνει double double, με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ, οι Μπακς δεν δυσκολεύτηκαν να φθάσουν στο 108-92, έχοντας διαφορά ασφαλείας από το πρώτο ημίχρονο.

