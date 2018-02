Έχοντας τον Κέβιν Ντουράντ σε εκπληκτική βραδιά, οι Γουόριορς νίκησαν τους Θάντερ με 112-80. Οι πρωταθλητές έκαναν… περίπατο και ανέβηκαν στο 46-14, με τον «KD” να πετυχαίνει 28 πόντους και τον Κάρι να τον ακολουθεί με 21.

Οι Θάντερ υποχώρησαν στο 34-27, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να τελειώνει το ματς με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Το παιχνίδι στιγματίστηκε από αρκετές στιγμές εντάσεις, με τον Καρμένμο Άντονι να είναι μέσα στις σημαντικότερες.

Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου ο Γκριν έκανε φάουλ στον Καρμέλο, δίνοντας του –πάνω σε άμυνα- ένα… σκαμπίλι στο κεφάλι. Ο παίκτης των Θάντερ πέταξε από τα νεύρα του την κορδέλα του στο πάτωμα και… ζήτησε τα ρέστα από τον σέντερ των πρωταθλητών.

Λίγο νωρίτερα, ο Καρμένο είχε τσαμπουκά με τον Ντουράντ, όταν κατά τη διάρκεια μιας φάσης «αγκαλιάστηκαν» και ο ένας έσπρωξε τον άλλο…

Things get heated between Melo and Durant 👀 pic.twitter.com/49EarV8TnS

— BallersHype (@BallersHype) February 25, 2018