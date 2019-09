Μουντομπάσκετ 2019: Ανατριχίλα με Σκόλα και Τζινόμπιλι! Το Παγκόσμιο Κύπελλο σε μία στιγμή – video

Το χρονόμετρο έχει μηδενίσει, η Αργεντινή έχει προκριθεί στον τελικό του Μουντομπάσκετ 2019, επικρατώντας της Γαλλίας με 80-66 κι ο Λουίς Σκόλα πνίγεται στην αγκαλιά των συμπαικτών του.

Ο Αργεντινός θρύλος πανηγυρίζει σαν τρελός με την οικογένεια του, αλλά και με τον φίλο κι επί χρόνια συμπαίκτη του, Μανού Τζινόμπιλι, ο οποίος ταξίδεψε στην Κίνα, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην Αργεντινή.

Οι δύο παίκτες, οι οποίοι αποτελούν τη ζωντανή μπασκετική ιστορία της Αργεντινής, αγκαλιάστηκαν και πανηγύρισαν μαζί την ιστορική πρόκριση της ομάδα στον τελικό.

I totally expect Manu Ginobili to suit up for the final vs Spain. If Luis Scola wins, he does it with Manu Ginobili. #FIBAWCpic.twitter.com/VY75L0ztIB

— Dmitry Planidin (@DmitryPlanidin) September 13, 2019