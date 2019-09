Μουντομπάσκετ 2019: Ανγκολέζος εκτός ελέγχου! Έριξε κουτουλιά σε πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού – video

Η Ιταλία είχε πολύ εύκολο έργο κόντρα στην Ανγκόλα για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντομπάσκετ 2019 που διεξάγεται στην Κίνα. Στο φινάλε, όμως, του αγώνα ξέφυγαν για λίγα δευτερόλεπτα τα πράγματα.

Συγκεκριμένα, 33′ πριν το φινάλε ο Τζεντίλε και ο Μοράις είχαν μία αψιμαχία, η οποία ξέφυγε. Ο Ιταλός έσπρωξε αρχικά τον παίκτη της Ανγκόλας και αυτός αντέδρασε. Αρχικά, ο Ανγκολέζος έσπρωξε τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια του έριξε κουτουλιά. Οι διαιτητές χώρισαν κατευθείαν τους δύο παίκτες και η φωτιά έσβησε γρήγορα.

Οι διαιτητές είδαν τη φάση και στο instant replay και τελικά απέβαλλαν τον παίκτη της Ανγκόλας.

