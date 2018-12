Μουντομπάσκετ 2019: “Έκλεισαν” οι πρώτες 17 ομάδες! Οι αντίπαλοι της Ελλάδας στην Κίνα

Αργεντινή, ΗΠΑ και Βενεζουέλα συνέχισαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στα προκριματικά της Αμερικής και “σφράγισαν” τα εισιτήριά τους για την τελική φάση του Μουντομπάσκετ, που θα διεξαχθεί του χρόνου τον Σεπτέμβριο στην Κίνα.

Οι Αργεντίνοι επικράτησαν του Μεξικό με 85-71, έχοντας ως κορυφαίο παίκτη τον Σκόλα, με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς παίκτες από το NBA, πήραν δύσκολα τη νίκη επί της Ουρουγουάης, με 78-70. Χωρίς να αγωνιστεί πέρασε στα τελικά του Πεκίνου, η Βενεζουέλα, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των ομάδων που έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, στις 17, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Ευρώπη (7/12): Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ισπανία, Τουρκία.

Αφρική (3/5): Ανγκόλα, Νιγηρία, Τυνησία.

Ασία/Ωκεανία (4/7): Κίνα (διοργανώτρια), Αυστραλία, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία.

Αμερική (3/8): Αργεντινή, ΗΠΑ, Βενεζουέλα

