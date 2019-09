Μουντομπάσκετ 2019: Έτσι κρίθηκε το πιο συγκλονιστικό ματς του τουρνουά! – video

Σε ένα απίθανο σε εξέλιξη αγώνα, η Αυστραλία βρέθηκε κοντά σε μία ιστορική νίκη, αλλά η Ισπανία έκανε σπουδαία ανατροπή στο τέλος και μετά από δύο παρατάσεις «λύγισε» τους αντιπάλους της, για να βρεθεί στον τελικό του Μουντομπάσκετ 2019.

Το παιχνίδι «έσπασε καρδιές», αφού οι δύο ομάδες είχαν διαδοχικές ευκαιρίες να πάρουν τη νίκη, πριν κριθεί τελικά η αναμέτρηση στη δεύτερη παράταση χάρη σε δύο τρίποντα του Γιουλ, υπέρ των παγκόσμιων πρωταθλητών του 2006.

.@MarcGasol with the HUGE game for @BaloncestoESP 🇪🇸! ⭐️

33 PTS | 6 REB | 4 AST to lead 🇪🇸 over @BasketballAus 🇦🇺 for a shot at the #FIBAWC 🏆!#EspañaGotGame #ESPAUS pic.twitter.com/diOvGtm56g

