Μουντομπάσκετ 2019: Ο Καμπάτσο «χάζεψε» τον Γιουλ – video

Ο Φακούντο Καμπάτσο έδειξε από νωρίς το τεράστιο ταλέντο του. Ο Αργεντινός γκαρντ, αφού έκλεψε και πάσαρε κατευθείαν την μπάλα, έφυγε στον αιφνιδιασμό και προσποιούμενος ραχιαία πάσα έφτασε σε εντυπωσιακό λέι απ, κάνοντας… χαζό τον συμπαίκτη του, Σέρχιο Γιουλ.

Δείτε την εξαιρετική φάση του Αργεντινού γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Μουντομπάσκετ 2019 απέναντι στην Ισπανία.

That moment when the amount of talent on the court is ridiculous 💯. #FIBAWC #ARGESP @cabboficial @BaloncestoESP

📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/5XbKJOSXhf

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019