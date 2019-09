Μουντομπάσκετ 2019: «Τρελό» καλάθι από τον 39χρονο Σκόλα! – video

Ο Λουίς Σκόλα είναι εκπληκτικός και στο παιχνίδι της Αργεντινής με τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, όπου δείχνει να έχει… ξανά νιώσει, τρέχοντας όλο το γήπεδο σαν νέος πλέι μέικερ.

Ο Αργεντινός θρύλος του αθλήματος, ακόμη και στα 39 του είναι κομβικός για την Εθνική Ομάδα της χώρας του, αλλά προσφέρει και highlight, όπως το μοναδικό coast to coast στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.

If @LScola4 doesn't inspire you, then I don't know what does 🤷‍♂️. #FIBAWC #ARGFRA@cabboficial 🇦🇷

📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/wdhteyUwAd

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 13, 2019