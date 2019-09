Μουντομπάσκετ 2019: «Βολές» για τους διαιτητές! Τους έδειξε λεφτά ο Μπόγκουτ – video

Σε ένα συγκλονιστικό ματς στο Μουντομπάσκετ 2019, η Ισπανία κατέβαλλε την Αυστραλία μετά τη δεύτερη παράταση, όμως στο τέλος της κανονικής διάρκειας το ματς λίγο έλειψε να γίνει… ροντέο εξαιτίας των διαιτητών.

Με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη και τα «καγκουρώ» να προηγούνται με 70-69, οι ρέφερι του αγώνα έδωσαν ανύπαρκτο φάουλ στον Μαρκ Γκασόλ, με τον Άντριου Μπόγκουτ να κατηγορεί για χρηματισμό τους διαιτητές, κάνοντας χαρακτηριστική χειρονομία.

Τελικά όμως, ένα δεύτερο σφύριγμα έφερε την ισορροπία στο ματς, με τον Μιλς να πηγαίνει επίσης στις βολές αλλά να χάνει τη δεύτερη και να γίνεται τελικά μοιραίος για την ομάδα του.

Andrew Bogut after foul on Marc Gasol witth 8 seconds to play

He “shows” money…pic.twitter.com/HE56yakMdD

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 13, 2019