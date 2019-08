Με την πλειοψηφία των μεγάλων αστέρων να έχουν αρνηθεί τη συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, ο Γκρεγκ Πόποβιτς είναι αναγκασμένος να «κατεβάσει» τα… δεύτερα στο Μουντομπάσκετ της Κίνας.

H Team USA παραμένει βέβαια το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, αφού στο ρόστερ της περιλαμβάνονται κορυφαίου NBAers έστω και της δεύτερης ή τρίτης διαλογής.

Οι προσδοκίες όμως έχουν ήδη αρχίσει να μειώνονται, ειδικά μετά και την πρώτη φιλική αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα, η οποία και αποδείχθηκε… διασυρμός. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ρεπόρτερ που παρακολούθησαν μέρος της προπόνησης, οι ΗΠΑ ηττήθηκαν με 36-17 από μία ομάδα επιλέκτων Αμερικανών.

Ο Τζεφ Βαν Γκάντι προπονεί μία ομάδα με παίκτες όπως οι Κρις Κιόζα, ΝταΚουάν Τζέφρις, Τζον Τζένκινς, Γιάντε Μάτεν, Τζάστιν Άντερσον, Μπεν Μουρ, Τσινάνου Ονουάκου, Τσέισον Ραντλ, Τράβις Ράις, αλλά και ο πρώην του Κολοσσού Ρόδου, Σκότι Χόπσον, οι οποίοι και έκαναν… πλάκα στους φημισμένους συμπατριώτες τους.

A scrappy squad of players featuring some who played in @FIBAWC qualifying for @usabasketball and are being coached again this week by Jeff Van Gundy just took it to the USAB senior national team in a scrimmage open at the end to the media. Final score: 36-17

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 14, 2019