Μπαρτσελόνα: Τιμήθηκε ο Ναβάρο! Στην κορυφή του «Παλάου Μπλαουγκράνα» η φανέλα του – video

Ο εμβληματικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση στις 17/8/2018, τιμήθηκε από τους «μπλαουγκράνα», πριν το clasico με την Ρεάλ Μαδρίτης, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Η φανέλα με το Νο11 του «La Bomba» κοσμεί πλέον την κορυφή του κλειστού, δίπλα στις φανέλες των Αντρές Χιμένεθ, Χουάν Αντόνιο Σαν Επιφάνιο, Νάτσο Σολοθάμπαλ και Ρομπέρτο Ντουένιας. Πριν το τζάμπολ του clasico προβλήθηκε video με στιγμές του Ισπανού γκαρντ, ενώ οι παίκτες της Μπαρτσελόνα έκαναν pasillo τη στιγμή που ο Ναβάρο πατούσε παρκέ.

Μέσα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, ο «La Bomba» παρέλαβε φανέλα της Μπαρτσελόνα, η οποία είχε στο πίσω μέρος της το επίθετο του, τον αριθμό που φορούσε (Νο11) και τις χρονολογίες 1997 και 2018, τη θητεία του δηλαδή στους Καταλανούς (σ.σ. απουσίασε μόνο τη σεζόν 2007-08 όταν αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τους Μέμφις Γκρίζλις).

Ξεχωριστή η στιγμή του τελετουρικού της αποκάλυψης της φανέλας του, από τις δύο κόρες του, με τον κόσμο προχωρά σε ένα μοναδικό standing ovation και τον Ναβάρο να συγκρατεί με δυσκολία τα δάκρυα συγκίνησης.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή που τιμήθηκε και από τον αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης, Φελίπε Ρέγες.

Watch LIVE as @fcbbasket retire the jersey of club LEGEND, Juan Carlos Navarro 👀 https://t.co/CEkBUnZEMl

— EuroLeague (@EuroLeague) March 1, 2019