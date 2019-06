Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε το πρόσωπο του πέμπτου τελικού στο NBA, με τη διάθεσή του να βοηθήσει και το σοβαρό τραυματισμό του, που θα τον αφήσει πιθανότατα για πολύ καιρό εκτός αγώνων.

Ο MVP των τελικών του 2017 και του 2018 φέρεται να έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα και άπαντες αγωνιούν για τις εξετάσεις του, ενώ υπάρχει πλέον μεγάλη δυσφορία για την αντιμετώπισή του από το κοινό των Ράπτορς, που αρχικά των αποδοκίμασαν στο γηπεδο και ενώ ήταν πεσμένος στο παρκέ.

Ένας φίλος του Τορόντο πάντως, έσπευσε να απολογηθεί για ολόκληρη τη χώρα του, στέλνοντας λουλούδια στον Αμερικανό και γράφοντας: «Ο Καναδάς λυπάται Κέβιν Ντουράντ».

"I hereby apologize on behalf of Canada — prayers for recovery."

A Raptors fan sent flowers to the Warriors as an apology for the cheers after Kevin Durant's injury. 👏

(via @KleinschmidtJD)https://t.co/uaBRaPcJwk pic.twitter.com/blSx2uFpdU

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 12, 2019