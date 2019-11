NBA: Ακόμα… σκοράρουν Ρόκετς και Γουίζαρντς – Σοκ στους Γουόριορς με Κάρι! Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Ρόκετς και Γουίζαρντς έδωσαν ένα φοβερό ματς στο οποίο ίσχυσε το κλισέ ότι κέρδισε το… μπάσκετ αλλά οι Ρόκετς είχαν και Τζέιμς Χάρντεν και Γουέτσμπρουκ και πήραν τη νίκη με 159-158 (!) έστω κι αν αυτό έγινε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με μία βολή του “Μούσια” .

Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν απλά απίστευτος με 59 πόντους (17/18β., 12/18διπ., 6/14τρ.), ο Ουέστμπρουκ έκανε άλλο ένα«trible double» με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 12 ασίστ ενώ από την πλευρά των ηττημένων ο Μπράντλει Μπιλ έβαλε 46 πόντους (11/12β., 7/8διπ., 7/12τρ., 8ασ.), ο Χατσιμούρα είχε 23, ο Μπέρτανς 21 για τους Ουίζαρτς.

Οι Γουόριορς επιβεβαίωσαν για ακόμα μία φορά ότι δεν είναι πια η ομάδα που ήταν κάποτε αφού ηττήθηκαν και από τους Σαν με 121-110 δεχόμενοι μάλιστα ένα σερί 30-0 στην πρώτη περίοδο! Το χειρότερο απ’όλα όμως για την ομάδα του Γκόλντενστέιτ ήταν ότι ο Στεφ Κάρι προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ αποχωρώντας από το ματς με πόνους και η πρώτη διάγνωση κάνει λόγο για σπασμένο χέρι..

Steph Curry has headed back to the locker room with an apparent wrist injury. He's done for the night. pic.twitter.com/TDHRyolwfb

