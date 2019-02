To κυρίως πιάτο του NBA All Star Game σερβίρεται τώρα, με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να συγκρούεται με την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς, στη γιορτή του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Στην 2η «φιλοξενία» All Star Game από την Σάρλοτ (σ.σ. η πρώτη ήταν το 1991), το ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι και πάλι έντονο, καθώς για τρίτη διαδοχική χρονιά το όνομα του Greek Freak ξεχωρίζει στον αγώνα που κλείνει την αυλαία του τριήμερου, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά ο Giannis θα είναι ο captain της ομάδας του!

Παρακολουθήστε την εξέλιξη του NBA All Star Game από το newsit.gr

Στην μόλις έκτη χρονιά του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το αγωνιστικό… εκτόπισμα του Giannis επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά, με τον Greek Freak να αποδεικνύεται σε απόλυτο κυρίαρχο της Ανατολής στο ΝΒΑ.

Από τα αποτελέσματα της πρώτης διαλογής των ψήφων για το εφετινό All Star Game, ο Αντετοκούνμπο απέδειξε ότι δεν του αρκούσε ο τίτλος του… starter, θέση που κέρδιζε τα τελευταία δύο χρόνια. Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ο Έλληνας σούπερ σταρ συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλο παίκτη στην Ανατολική Περιφέρεια και χρίστηκε στα 24 του αρχηγός της Team Giannis.

Ο Αντετοκούνμπο συγκέντρωσε 4.375.747 ψήφους, ενώ ο captain της Team LeBron, ΛεΜπρόν Τζέιμς, 4.620.809 ψήφους στη Δύση, όμως ο Giannis κέρδισε 269 ψήφους στην ψηφοφορία των παικτών, έναντι 174 του ΛεΜπρον, και 99 από τους δημοσιογράφους, με τον «βασιλιά» να …περιορίζεται στις 78.

Ακολούθησε «ζωντανά» το draft για τη στελέχωση των δύο ομάδων, με τον ΛεΜπρον Τζέιμς να ανοίγει τη διαδικασία για δεύτερη διαδοχική χρονιά, επιλέγοντας τον Κέβιν Ντουράντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέλεξε πρώτο, όπως είχε υποσχεθεί τον Στέφεν Κάρι, ενώ όταν κλήθηκε να επιλέξει αναπληρωματικούς, πήρε αμέσως τον συμπαίκτη του στους Μπακς, Κρις Μίντλετον, δίνοντας του την ευκαιρία να συμμετάσχει στο «παρθενικό» του All Star.

Oι δύο αρχηγοί είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ Ντουέιν Ουέιντ και Ντιρκ Νοβίτσκι, που θα αγωνιστούν τιμής ένεκεν, επειδή αποσύρονται στο τέλος της σεζόν. Ο ΛεΜπρόν επέλεξε πρώτος τον Ουέιντ και ο Αντετοκούνμπο τον Νοβίτσκι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προπονητής της Team Giannis χρίστηκε ο τεχνικός του στους Μιλγουόκι Μπακς, Μάικ Μπούντενχόλζερ. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια που προπονητής των «Ελαφιών» συμμετέχει σε All Star Game (σ.σ. πρώτος ήταν ο Λάρι Κοστέλο, 1971, 1974).

ΟΙ… ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ GIANNIS

Τη σεζόν 2016-17, ο Giannis έγινε ο νεότερος μη Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε βασικός σε All Star και ο πρώτος Έλληνας που συμμετείχε στη «γιορτή» του ΝΒΑ.

Μάλιστα, στην «παρθενική» συμμετοχή του σε αγώνα All Star φρόντισε να… αποζημιώσει όσους τον εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους, «φορτώνοντας» το καλάθι της Δύσης με 30 πόντους, συγκομιδή που τον ανέδειξε πρώτο σκόρερ της Ανατολής.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος μη Αμερικανός παίκτης που ψηφίστηκε βασικός στην «παρθενική» συμμετοχή του σε All Star και τελείωσε με ρεκόρ παραγωγικότητας! Επίσης, έγινε ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία των All Star, μετά τον Τομ Τσέιμπερς (All Star 1987, 34π.), που σημείωσε 30άρα στην πρώτη συμμετοχή του σε αγώνα All Star ως βασικός, «πιάνοντας» στη δεύτερη θέση τον ανεπανάληπτο Τζούλιους Έρβινγκ (All Star 1977, 30π.).

Συνολικά, ο Αντετοκούνμπο είχε στην 66η γιορτή του ΝΒΑ 30 πόντους (14/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 6ρ., 3κλ. σε 23 λεπτά συμμετοχής), αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της Ανατολής από τη Δύση με 182-192, η οποία θριάμβευε για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Στη δεύτερη σερί συμμετοχή του σε αγώνα All Star (2017-18), o Greek Freak, ο οποίος έγινε ο δεύτερος παίκτης στην Ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς, μετά τον Μαρκίς Τζόνσον (1979-80), που ψηφίστηκε βασικός σε δύο διαδοχικά All Star Games, είχε απολογισμό 16 πόντους, 2 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΝΕΟ FORMAT

Τη σεζόν 2017-18 το ΝΒΑ προχώρησε σε μία ριζική αλλαγή στο format του All Star Game. Πέρυσι καταργήθηκε το παιχνίδι East VS West (Ανατολής-Δύσης) και παίκτες από διαφορετικές περιφέρειες επιλέχθηκαν στην ίδια ομάδα. Αρχηγοί των δύο ομάδων αναδείχθηκαν οι ΛεΜπρον Τζέιμς και Στέφεν Κάρι, με την Team LeBron να πανηγυρίζει τη νίκη με 148-145 επί της Team Stephen.

Εφέτος, μετά την ψηφοφορία για την επιλογή των starters, ο ΛεΜπρον Τζέιμς αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους στη Δύση, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην Ανατολή και αυτομάτως «χρίστηκαν» αρχηγοί, προχωρώντας στη στελέχωσή των ομάδων τους, επιλέγοντας παίκτες και από τις δύο περιφέρειες.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

TEAM LEBRON

ΒΑΣΙΚΟΙ

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Los Angeles Lakers)

Κέβιν Ντουράντ (Golden State Warriors)

Κάιρι Ίρβινγκ (Boston Celtics)

Καουάι Λέοναρντ (Toronto Raptors)

Τζέιμς Χάρντεν (Houston Rockets)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Άντονι Ντέιβις (New Orleans Pelicans)

Κλέι Τόμπσον ((Golden State Warriors)

Ντάμιαν Λίλαρντ (Portland Trail Blazers)

Μπεν Σίμονς (Philadelphia 76ers)

ΛαΜάρκους Όλντριτζ (San Antonio Spurs)

Καρλ Άντονι Τάουνς (Minnesota Timberwolves)

Μπράντλεϊ Μπιλ (Washington Wizards)

Ντουέιν Ουέιντ (Miami Heat)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μάικλ Μαλόουν (Denver Nuggets)

TEAM GIANNIS

ΒΑΣΙΚΟΙ

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Milwaukee Bucks)

Στέφεν Κάρι (Golden State Warriors)

Τζόελ Έμπιντ (Philadelphia 76ers)

Πολ Τζορτζ (Oklahoma City Thunder)

Κέμπα Ουόκερ (Charlotte Hornets)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Κρις Μίντλετον (Milwaukee Bucks)

Νίκολα Γιόκιτς (Denver Nuggets)

Ράσελ Ουέστμπρουκ (Oklahoma City Thunder)

Μπλέικ Γκρίφιν (Detroit Pistons)

Ντ` Άντζελο Ράσελ (Brooklyn Nets)

Νίκολα Βούτσεβιτς (Orlando Magic)

Κάιλ Λόουρι (Toronto Raptors)

Ντιρκ Νοβίτσκι (Dallas Mavericks)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μάικ Μπαντενχόλζερ (Milwaukee Bucks)

