NBA: Επεισόδιο Αντετοκούνμπο με Καντέρ! Αποβλήθηκε ο Τούρκος – video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ενες Καντέρ, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μπακς με τους Νικς στο Μιλγουόκι. Τα “Ελάφια” νίκησαν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες την ομάδα της Νέας Υόρκης, με τον Τούρκο σέντερ να έχει νεύρα.

Ο Έλληνας φόργουορντ παραπονέθηκε στους διαιτητές για φάουλ, έπειτα από χτύπημα του Καντέρ, με τον ψηλό των Νικς να ζητάει τον λόγο από τον “Greek Freak”. Οι δύο παίκτες κόλλησαν τα πρόσωπα τους κι άρχισαν τα… γαλλικά, με τους ψυχραιμότερους να τους χωρίζουν. Τελικά, ο Καντέρ χρεώθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή κι αποβλήθηκε από το παιχνίδι.

Kanter and Giannis go face to face after Kanter blocks him and Giannis expected a foul pic.twitter.com/VHq1gCd9QU

— CJ Fogler (@cjzero) December 28, 2018