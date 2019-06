NBA: Επιστρέφει άμεσα ο Τόμπσον! Επική ατάκα από Κερ – videos

Παρότι έφυγε τραυματίας από το γήπεδο 8 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Κλέι Τόμπσον ήταν ο κορυφαίος του αγώνα για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Τορόντο, όντας πρώτος σκόρερ με 25 πόντους.

Klay Thompson limps to the bench in the 4th quarter after landing awkwardly. He was grabbing his left leg before heading to the locker room. pic.twitter.com/87x2Utlbrj — SportsCenter (@SportsCenter) June 3, 2019

Η αγωνία για τον Αμερικανό φόργουορντ ήταν έτσι μεγάλη ενόψει του τρίτου τελικού, με τον ίδιο να καθησυχάζει τους πάντες, τονίζοντας αμέσως μετά ότι «Θα είμαι έτοιμος για τον επόμενο τελικό. Δεν θα με αφήσει εκτός ο τραυματισμός».

With ice on his left hamstring, Klay Thompson congratulates his teammates as they come off the floor with a win. pic.twitter.com/KfA6U5jNYM — ESPN (@espn) June 3, 2019

Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο προπονητής του, Στιβ Κερ, προσθέτοντας όμως και μία εκπληκτική ατάκα για τον παίκτη του: «O Kλέι δήλωσε ότι θα αγωνιστεί. Αλλά θα μπορούσε να πει ότι είναι καλά ακόμη και αν ήταν ετοιμοθάνατος. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το σοβαρό».