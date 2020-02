Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι τα τελευταία χρόνια ένας από τους καλύτερους παίκτες του NBA, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και ο… πιο αθλητικός σέντερ της διοργάνωσης.

Ο Σέρβος εμφανίζεται συχνά με παραπανίσια κιλά, αλλά η ποιότητά του του επιτρέπει να κάνει τη διαφορά ακόμη και έτσι, με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς. Την περασμένη σεζόν μάλιστα αναδείχθηκε κορυφαίος “ψηλός” του NBA, ενώ τα στατιστικά του είναι αντίστοιχα και φέτος.

Στο ξεκίνημα της σεζόν όμως ήταν αισθητά πιο παχύς και ο ίδιος αποκάλυψε ότι ξεκίνησε μία νέα διατροφή, με την οποία έχασε 10 κιλά.

Nikola Jokic says he lost 20-25 pounds during the season pic.twitter.com/EJnMWfQKav